المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالخطط التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة، معتبرا أنها توفر أفضل فرصة لإنهاء الحرب في القطاع.



وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: "ألمانيا مستعدة لتقديم إسهام ملموس في تنفيذ الخطة"، معلنا أن ميرتس التقى عائلات الرهائن الألمان الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق اليوم.