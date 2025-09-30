الأخبار
المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
2025-09-30 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المستشار الألماني يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالخطط التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة، معتبرا أنها توفر أفضل فرصة لإنهاء الحرب في القطاع.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: "ألمانيا مستعدة لتقديم إسهام ملموس في تنفيذ الخطة"، معلنا أن ميرتس التقى عائلات الرهائن الألمان الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق اليوم.
أخبار دولية
المستشار الألماني
فريدريش ميرتس
ترامب
غزة
التالي
سموطريتش يصف خطة ترامب للسلام في غزة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ"
الصين تقول إنها "تدعم كل الجهود" لخفض التصعيد في غزة بعد خطة ترامب للسلام
السابق
