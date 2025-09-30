سموطريتش يصف خطة ترامب للسلام في غزة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ"

انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأيدها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



وفي منشور على إكس، وصف سموطريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر" الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.



وقال: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

