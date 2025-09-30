الأخبار
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
أخبار دولية
2025-09-30 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
0
min
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وقال نتانياهو في تسجيل مصوّر نشر ليل الإثنين الثلاثاء على حسابه في تلغرام: "لا، إطلاقا. ولم يرد ذلك في الاتفاق. وقد أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة".
من جهة أخرى، أعلن نتنياهو أن الجيش سيبقى في معظم أنحاء غزة، بعدما أعطى موافقته على خطة السلام التي أعلنها الرئيس ترامب.
وقال: "سنستعيد جميع رهائننا، أحياء وبصحة جيدة، بينما سيبقى الجيش الإسرائيلي في معظم أنحاء قطاع غزة".
أخبار دولية
نتنياهو
دولة فلسطينية
ترامب
التالي
طهران: 120 إيرانيا طردوا من الولايات المتحدة سيعودون إلى البلاد هذا الأسبوع
سموطريتش يصف خطة ترامب للسلام في غزة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ"
السابق
