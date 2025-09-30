نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقال نتانياهو في تسجيل مصوّر نشر ليل الإثنين الثلاثاء على حسابه في تلغرام: "لا، إطلاقا. ولم يرد ذلك في الاتفاق. وقد أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة".

من جهة أخرى، أعلن نتنياهو أن الجيش سيبقى في معظم أنحاء غزة، بعدما أعطى موافقته على خطة السلام التي أعلنها الرئيس ترامب.



وقال: "سنستعيد جميع رهائننا، أحياء وبصحة جيدة، بينما سيبقى الجيش الإسرائيلي في معظم أنحاء قطاع غزة".

