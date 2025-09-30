طهران: 120 إيرانيا طردوا من الولايات المتحدة سيعودون إلى البلاد هذا الأسبوع

أعلنت طهران أن 120 إيرانيا طردتهم الولايات المتحدة في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة، سيعودون إلى البلاد هذا الأسبوع.



وقال حسين نوش آبادي، مسؤول الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة تسنيم للأنباء: "يتوقع عودة 120 شخصا قرر ترحيلهم إلى البلاد خلال اليومين المقبلين".



وأضاف: "قررت سلطات الهجرة الأميركية ترحيل حوالى 400 إيراني موجودين حاليا في الولايات المتحدة، معظمهم دخلوا البلاد بشكل غير نظامي".