العثور على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ميتًا أسفل فندق

ذكرت صحيفة لو باريزيان أنه تم العثور على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ميتًا أسفل فندق حياة، وهو برج شاهق في بورت مايو غرب باريس.



وامتنع متحدث باسم شرطة باريس عن التعليق، ولم يكن هناك رد عند الاتصال بسفارة جنوب أفريقيا.