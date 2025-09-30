ترامب: لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع "حماس"

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه وفريقه ينتظرون أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة السلام في غزة التي طرحها أمس.



وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض إن القادة الإسرائيليين والعرب قبلوا الخطة و"ننتظر فقط حماس".



وأضاف: "لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع "حماس".

ومنح "حماس" ثلاثة أو أربعة أيام لقبول خطة غزة.