الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة تدعو حكومة طالبان إلى إعادة خدمة الاتصالات في أفغانستان
أخبار دولية
2025-09-30 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأمم المتحدة تدعو حكومة طالبان إلى إعادة خدمة الاتصالات في أفغانستان
دعت الأمم المتحدة حكومة طالبان إلى إعادة تشغيل شبكة الاتصالات والإنترنت في أفغانستان التي حُرِمَت من هذه الخدمات يوما ثانيا بعدما قطعت السلطات شبكة الألياف البصرية.
وشددت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في بيان، أنّ فصل الشبكة "جعل أفغانستان مقطوعة في شكل شبه كامل عن العالم الخارجي وقد يلحق أضرارا كبيرة بالشعب الأفغاني، بما في ذلك من خلال تهديد الاستقرار الاقتصادي ومفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
ولاحظت البعثة أن هذا القطع "يشكل أيضًا قيدًا إضافيًا على الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في أفغانستان".
وبدأت سلطات طالبان قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من هذا الشهر لمنع "الرذيلة".
ولم يعد الأفغان قادرين على الاتصال بعضهم ببعض، وأصاب الشلل أنظمة التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية، وبات متعذرًا على المغتربين إرسال التحويلات المالية التي تشكّل حاجة لا غنى عنها لعائلاتهم.
وغالبًا ما يتم تمرير خدمات الهاتف عبر الانترنت، باستخدام خطوط الألياف نفسها، خصوصًا في البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات.
وأُلغيَت الرحلات الجوية الدولية إلى أفغانستان الثلاثاء، بحسب موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع حركة المرور الجوي في مختلف أنحاء العالم.
آخر الأخبار
أخبار دولية
المتحدة
حكومة
طالبان
إعادة
الاتصالات
أفغانستان
التالي
اردوغان يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:10
حكومة طالبان تقطع خدمة الاتصالات في أفغانستان "حتى إشعار آخر"
أخبار دولية
12:10
حكومة طالبان تقطع خدمة الاتصالات في أفغانستان "حتى إشعار آخر"
0
أخبار دولية
2025-09-21
طالبان تعتبر الاتفاق على إعادة قاعدة باغرام الجوية في افغانستان الى واشنطن "مستحيلا"
أخبار دولية
2025-09-21
طالبان تعتبر الاتفاق على إعادة قاعدة باغرام الجوية في افغانستان الى واشنطن "مستحيلا"
0
أخبار دولية
2025-09-09
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 140 مليون دولار لمساعدة المتضررين من زلزال أفغانستان
أخبار دولية
2025-09-09
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 140 مليون دولار لمساعدة المتضررين من زلزال أفغانستان
0
أخبار دولية
2025-09-02
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على "مئات آلاف" الأشخاص
أخبار دولية
2025-09-02
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على "مئات آلاف" الأشخاص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:35
المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء: زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفيليبين
أخبار دولية
10:35
المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء: زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفيليبين
0
أخبار دولية
09:00
ترامب: لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع "حماس"
أخبار دولية
09:00
ترامب: لا يوجد مجال كبير للتفاوض مع "حماس"
0
أخبار دولية
08:23
العثور على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ميتًا أسفل فندق
أخبار دولية
08:23
العثور على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ميتًا أسفل فندق
0
أخبار دولية
07:33
ترامب يرأس اجتماعًا استثنائيًا لكبار قادة الجيش والبحرية الأميركيين المنتشرين في أنحاء العالم
أخبار دولية
07:33
ترامب يرأس اجتماعًا استثنائيًا لكبار قادة الجيش والبحرية الأميركيين المنتشرين في أنحاء العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-23
الديوان الملكي السعودي: وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
آخر الأخبار
2025-09-23
الديوان الملكي السعودي: وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
0
أخبار لبنان
2025-09-28
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
2025-09-28
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
0
أخبار لبنان
04:13
الرئيس عون يرحّب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة ويأمل بموافقة سريعة من المعنيين
أخبار لبنان
04:13
الرئيس عون يرحّب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة ويأمل بموافقة سريعة من المعنيين
0
خبر عاجل
06:38
المتحدث باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة
خبر عاجل
06:38
المتحدث باسم الخارجية القطرية: دولة قطر تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن القصف الإسرائيلي على الدوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:17
وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات
أخبار لبنان
07:17
وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات
0
آخر الأخبار
06:57
جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط
آخر الأخبار
06:57
جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط
0
آخر الأخبار
06:51
الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب
آخر الأخبار
06:51
الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب
0
أخبار دولية
06:01
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
أخبار دولية
06:01
نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة
0
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
0
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
0
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
0
أخبار دولية
02:15
بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا
أخبار دولية
02:15
بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
3
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
4
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
5
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
6
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
7
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
8
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More