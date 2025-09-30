الأمم المتحدة تدعو حكومة طالبان إلى إعادة خدمة الاتصالات في أفغانستان

دعت الأمم المتحدة حكومة طالبان إلى إعادة تشغيل شبكة الاتصالات والإنترنت في أفغانستان التي حُرِمَت من هذه الخدمات يوما ثانيا بعدما قطعت السلطات شبكة الألياف البصرية.



وشددت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في بيان، أنّ فصل الشبكة "جعل أفغانستان مقطوعة في شكل شبه كامل عن العالم الخارجي وقد يلحق أضرارا كبيرة بالشعب الأفغاني، بما في ذلك من خلال تهديد الاستقرار الاقتصادي ومفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".



ولاحظت البعثة أن هذا القطع "يشكل أيضًا قيدًا إضافيًا على الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في أفغانستان".



وبدأت سلطات طالبان قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من هذا الشهر لمنع "الرذيلة".



ولم يعد الأفغان قادرين على الاتصال بعضهم ببعض، وأصاب الشلل أنظمة التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية، وبات متعذرًا على المغتربين إرسال التحويلات المالية التي تشكّل حاجة لا غنى عنها لعائلاتهم.



وغالبًا ما يتم تمرير خدمات الهاتف عبر الانترنت، باستخدام خطوط الألياف نفسها، خصوصًا في البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات.



وأُلغيَت الرحلات الجوية الدولية إلى أفغانستان الثلاثاء، بحسب موقع "فلايت رادار 24" الذي يتتبع حركة المرور الجوي في مختلف أنحاء العالم.