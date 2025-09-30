المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء: زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات ساحل وسط الفيليبين مساء الثلاثاء، وفق المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء، بعدما أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.



وتم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالى 11 كلم شرق-جنوب شرق مدينة كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 الف نسمة.