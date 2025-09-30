سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إذا رفض مسلحو "حماس" خطة ترامب فإن إسرائيل "ستُنجز المهمة"

أكّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أنه إذا رفض مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة، فإن إسرائيل "ستُنجز المهمة" وتُعيد جميع الرهائن المتبقين.



وقال دانون في فعالية أقيمت في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لهجوم "حماس": "إذا رفضوا الخطة، فإن إسرائيل ستُنجز المهمة، إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. لا يمكن أن ننتظر عودتهم".



وأضاف: "هذه ليست خارطة طريق لإعادتهم، بل هي أيضا خطة لإنهاء طغيان الإرهاب الذي أُطلق في السابع من تشرين الأوّل".