ترامب محذرًا جنرالات أميركيين: الولايات المتحدة تشهد حربًا من الداخل

حذّر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تشهد "حربا من الداخل" بسبب الجرائم والهجرة، في خطاب ألقاه أمام جمع من الجنرالات والأدميرالات.



وشدّد ترامب، في اجتماع غير اعتيادي مع كبار القادة العسكريين الأميركيين، على أنّ الجيش سيشارك في عمليات قمع في عدد من المدن ذات السلطات الديموقراطية.



وقال ترامب "سنصحّح الأمور"، موضحًا أنّ ذلك سيكون "جزءا رئيسيا من عمل بعض الموجودين في هذه القاعة. إنها حرب أيضا، حرب من الداخل".



وأشار إلى أنه وقّع أمرًا يقضي بإنشاء قوة عسكرية للاستجابة السريعة لقمع أي اضطرابات مدنية "لأنها العدو من الداخل، وعلينا التعامل معها قبل أن تصبح خارج السيطرة".