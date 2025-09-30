الأخبار
قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ
أخبار دولية
2025-09-30 | 13:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ
أصدر قاض أميركي حكمًا يقضي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.
وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره قائلًا بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.
ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية.
وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية.
وقد حثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.
أخبار دولية
أميركيّ
حكمًا:
إدارة
ترامب
التعبير
انتهاك
للدستور
الأميركيّ
