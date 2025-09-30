الأخبار
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
2025-09-30
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية قد تشهد على الأرجح شللًا ماليًا، محملًا الديموقراطيين مسؤولية تعثر المفاوضات مع الجمهوريين بشأن التمويل.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي قبل ساعات من انتهاء مهلة للمصادقة على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات قبل منتصف الليل، "سنواجه على الأرجح إغلاقًا حكوميًا. لا شيء حتميًا، لكنني أعتقد أنه مُرجّح".
عند مدخل ميناء الصيادين... شرطة بلدية البترون توقف 4 أشخاص بجرم حيازة مخدرات
جاي دي فانس يحذّر من أن الحكومة الأميركية تتجّه نحو إغلاق ويحمّل المسؤولية للديموقراطيين
السابق
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
