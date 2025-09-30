الأخبار
زلزال بقوة ست درجات يضرب سواحل جزيرة جاوا في إندونيسيا

أخبار دولية
2025-09-30 | 15:07
زلزال بقوة ست درجات يضرب سواحل جزيرة جاوا في إندونيسيا
زلزال بقوة ست درجات يضرب سواحل جزيرة جاوا في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة ست درجات مساء الثلاثاء سواحل جاوا، الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بدون ورود تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار. 
     
وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب حوالى الساعة 23:49 (16:49 بتوقيت غرينتش)، على بعد 150 كيلومترًا شرق سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا، على عمق 13,9 كيلومترًا، بحسب الهيئة.
     
وشعر بالزلزال سكان مدينة سيدوارجو في شرق جاوا حيث يحاول عناصر الإنقاذ العثور على عشرات الاشخاص العالقين تحت الأنقاض بعد انهيار مدرسة إسلامية الاثنين، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. 
     
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات الإنقاذ قد تأثرت. 
     
وأجبر الزلزال نزلاء فندق سيدوارجو على مغادرة غرفهم. 
     
وقالت إنداه إيريانتي (42 عامًا) لوكالة فرانس برس: "كنت لا أزال مستيقظة وأعمل، عندما رأيت المصباح يتأرجح فجأة".
     
واضافت: "شعرت بالخوف وركضت إلى الخارج. أعاني صدمة الهزات الارضية بعد أن شهدت زلزالًا قويًا قبل سنوات في جاكرتا".
     
وإندونيسيا أرخبيل شاسع يشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب وقوعه فوق "حزام النار" في المحيط الهادىء.

Learn More