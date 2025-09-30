أكسيوس: قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة

أعلن موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء نقلًا عن مصدرين مطلعين إن قطر ومصر وتركيا حثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.