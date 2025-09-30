زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا النووية خطير للغاية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا، أصبح خطيرًا، حيث حال القصف الروسي دون جهود استعادة ربط خطوط الكهرباء الخارجية بالمحطة.



وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي إن أحد مولدات الديزل التي توفر الطاقة في حالات الطوارىء خرج عن العمل، وذلك بعد سبعة أيام من انقطاع خطوط الكهرباء الخارجية.



وأضاف: "إننا في اليوم السابع. لم يسبق أن شهدت محطة زابوريجيا حالة طوارىء كهذه. الوضع خطير للغاية. القصف الروسي تسبب في فصل المحطة عن شبكة الكهرباء".



وأشار إلى أنه "لدينا الآن معلومات تفيد بتوقف أحد مولدات الديزل عن العمل".