أسطول الصمود: سفن مجهولة اقتربت من عدد من قواربنا ثم غادرت

أعلن أسطول الصمود أن سفنا مجهولة اقتربت من عدة قوارب تابعة له، بعضها كان يبحر بدون أضواء.



وأعلن الأسطول الذي يسعى لإيصال مساعدات لقطاع غزة في منشور على "تلغرام" أن السفن غادرت، وأن المشاركين نفذوا إجراءات أمنية تحسبا لاعتراض محتمل.