احتمال وجود 91 شخصا عالقين تحت مبنى مدرسة انهار في إندونيسيا

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري أن نحو 91 شخصا "ربما" لا يزالون عالقين تحت أنقاض مدرسة قرآنية انهارت الاثنين في جاوا في إندونيسيا.



وأوضح المتحدث: "بحسب أعداد الطلاب الذين يرتادون المدرسة، نقدر أن 91 شخصا عالقون تحت مواد بناء".

