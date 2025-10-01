الشرطة تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور بعد انفجارات وإغلاق طريق رئيسي في ميونيخ بألمانيا

انتشر رجال الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع رئيسي في ميونيخ بألمانيا صباح اليوم الأربعاء.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يوجد حاليا أي خطر على الجمهور في المدينة المعروفة بمهرجان أكتوبرفست.



وذكر المتحدث أن الطريق مغلق على نطاق واسع بسبب العمليات المكثفة للشرطة والإطفاء.



وأفادت صحيفة بيلد بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، وعثر على جثة وشخص مصاب بطلقات نارية، لكن الملابسات لم تتضح بعد.