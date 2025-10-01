الجيش الإسرائيلي يعلن انه سيغلق آخر ممر متاح للمتجهين شمالا من جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيغلق شارع الرشيد، آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال، في الوقت الذي يواصل فيه هجومه على مدينة غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس": "سيتم اغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12,00 (09,00 ت غ). الانتقال جنوبًا سيسمح لمن لم يتمكن من اخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح جيش الدفاع الانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش".