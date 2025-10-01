الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر وشيكا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "لا خطر وشيكا" في محطة زابوريجيا في أوكرانيا المتوقفة عن العمل منذ الأسبوع الماضي بعدما فصلتها روسيا عن الكهرباء، طالما أن مولدات الديزل الطارئة ما زالت قيد التشغيل.وقالت الوكالة في بيان صدر ليل الثلاثاء: "من الواضح أن الوضع غير مستدام من حيث السلامة النووية. لن يستفيد أي من الطرفين من وقوع حادث نووي".وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من التهديد المحتمل قائلا إن الوضع "حرج".