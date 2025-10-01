الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر وشيكا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-10-01 | 04:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر وشيكا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر وشيكا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "لا خطر وشيكا" في محطة زابوريجيا في أوكرانيا المتوقفة عن العمل منذ الأسبوع الماضي بعدما فصلتها روسيا عن الكهرباء، طالما أن مولدات الديزل الطارئة ما زالت قيد التشغيل.
     
وقالت الوكالة في بيان صدر ليل الثلاثاء: "من الواضح أن الوضع غير مستدام من حيث السلامة النووية. لن يستفيد أي من الطرفين من وقوع حادث نووي". 

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من التهديد المحتمل قائلا إن الوضع "حرج".
 

أخبار دولية

الدولية

للطاقة

الذرية:

وشيكا

زابوريجيا

أوكرانيا

LBCI التالي
قادة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي
الجيش الإسرائيلي يعلن انه سيغلق آخر ممر متاح للمتجهين شمالا من جنوب غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-25

وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق

LBCI
أخبار دولية
2025-08-02

السيطرة على حريق بالقرب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-26

إيران: بقاء الإتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بعدم إتخاذ إجراءات عدائية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقهم إلى إيران للاستعداد في حال التوصل الى اتفاق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:48

روسيا كثفت هجماتها بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول

LBCI
أخبار دولية
05:41

قادة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي

LBCI
أخبار دولية
02:35

الجيش الإسرائيلي يعلن انه سيغلق آخر ممر متاح للمتجهين شمالا من جنوب غزة

LBCI
أخبار دولية
01:33

الشرطة تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور بعد انفجارات وإغلاق طريق رئيسي في ميونيخ بألمانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-09-30

لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
03:02

وزارة العدل تطلق سلسلة عروض "العدالة والسينما"... نصار: بناء العدالة يجب أن يكون عملًا جماعيًا مشتركًا

LBCI
صحف اليوم
23:53

مصدر نيابي لـ"الشرق الأوسط": الرئيس عون لن يسمح بترحيل الانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
موضة وجمال
06:59

أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

LBCI
فنّ
06:14

بعد 19 سنة من الزواج... انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بشكل مفاجئ لهذا السبب

LBCI
خبر عاجل
06:24

وزير الإقتصاد: تم الكشف اليوم على 6 مولدات في كل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات الى النائب العام المالي

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا

LBCI
أخبار دولية
06:06

طهران: 120 إيرانيا طردوا من الولايات المتحدة سيعودون إلى البلاد هذا الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
06:40

المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري: أشكر كل من وقف إلى جانبي جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعان يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More