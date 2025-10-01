قادة دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي

يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الأربعاء لتعزيز دفاعات القارة ضد التهديد الروسي، فيما تسبب رصد مسيّرات مجهولة المصدر في سماء الدنمارك إلى ارتفاع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة.



وتسببت التقارير الأخيرة التي تفيد بتحليق مسيّرات مجهولة المصدر في سماء الدنمارك بإغلاق موقت للعديد من المطارات بما فيها مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في شمال أوروبا.



وما زال مصدر هذه المسيّرات غير معروف، لكن السلطات الدنماركية سارعت إلى اتهام روسيا التي اتُهمت مطلع أيلول/سبتمبر بإرسال طائرات بدون طيار إلى الأجواء البولندية وثلاث مقاتلات إلى المجال الجوي الإستوني بعد أيام قليلة.



واعتبر رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال أن هذه التوغلات تكتيك روسي لتشتيت انتباه الأوروبيين.



وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس" "يريدنا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن نكون منشغلين بأنفسنا" بدلا من العمل على مساعدة أوكرانيا.



وفي هذا السياق، ستناقش الدول السبع والعشرون سبل تعزيز دفاعات أوروبا. وتريد بروكسل إعطاء الأولوية لأربعة مشاريع رئيسية: الدفاع الجوي وتعزيز خاصرتها الشرقية والدفاع الصاروخي و"الجدار المضاد للمسيّرات".