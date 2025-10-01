روسيا كثفت هجماتها بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول

كثفت روسيا هجماتها البعيدة المدى بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في أيلول، بحسب ما أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس ونشر الأربعاء، وسط تعثر مفاوضات السلام والانتهاكات الروسية للمجال الجوي الأوروبي.



وبحسب تحليل فرانس برس للتقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، فإن روسيا أطلقت 5638 مسيرة بعيدة المدى و185 صاروخا على أوكرانيا في هجمات ليلية خلال ايلول، بزيادة 38% عن آب.

