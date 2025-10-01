مسؤول التفتيش في الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة نراها ضرورية

أعلن مسؤول التفتيش في الحرس الثوري محمد جعفر أسدي، أن الصواريخ الإيرانية ستصل إلى المدى الذي تحتاج إليه.



ورداً على المطالب الغربية بكبح الصواريخ الإيرانية، قال أسدي لوكالة أنباء فارس: "ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة نراها ضرورية، معتبراً أن قوة ومدى الصواريخ الإيرانية هي التي جعلت الحرب مع اسرائيل في حزيران الماضي، تقتصر على إثني عشر يوماً فقط".