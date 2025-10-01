الأخبار
توقف العبارات والقطارات بسبب إضراب في اليونان احتجاجا على زيادة ساعات العمل
أخبار دولية
2025-10-01 | 06:19
توقف العبارات والقطارات بسبب إضراب في اليونان احتجاجا على زيادة ساعات العمل
توقفت القطارات والعبارات وسيارات الأجرة عن العمل في العاصمة اليونانية أثينا في إضراب عام ليوم واحد احتجاجا على تمديد ساعات العمل.
ونظمت أكبر النقابات العمالية الخاصة والعامة في اليونان الإضراب احتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع نطاق الحد الأقصى لساعات العمل يوميا والذي يبلغ حاليا 13 ساعة بالنسبة للعاملين في وظيفتين ليسري على العاملين في وظيفة واحدة.
وقال مسؤول في وزارة العمل إن من المتوقع أن يتم إقرار القانون في أكتوبر تشرين الأول.
وتقول النقابات إن ذلك سيزيد من الضغط على العاملين في اليونان، التي لا تزال تتعافى من أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018 والتي أدت إلى خفض الأجور والمعاشات التقاعدية وتسببت في ارتفاع البطالة بشكل كبير.
وتقول الحكومة إن التعديل سيطبق فقط لمدة تصل إلى 37 يوما في السنة، ويتيح للعاملين فرصة الحصول على أجر إضافي يبلغ 40 بالمئة من الأجر، وأنه يأتي بعد مطالب أصحاب العمل والعاملين بأن تكون سوق العمل أكثر مرونة.
