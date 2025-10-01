الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتجاجات شبابية في المغرب تتحول إلى أعمال عنف في يومها الرابع
أخبار دولية
2025-10-01 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احتجاجات شبابية في المغرب تتحول إلى أعمال عنف في يومها الرابع
ازدادت حدة احتجاجات يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب لتتحول إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مساء الثلاثاء، في رابع يوم على التوالي من المظاهرات في عدة مدن.
ونظمت مجموعة شبابية مجهولة تحمل اسم "جيل زد 212" الاحتجاجات على الإنترنت مستخدمة منصات من بينها تيك توك وإنستجرام وتطبيق الألعاب ديسكورد.
وأفادت وسائل إعلام محلية وشهود بأن مئات الشبان رشقوا قوات الشرطة بالحجارة خلال سعيها لتفريق التجمعات في مدن تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة في جنوب البلاد، بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق، ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.
وفي إنزكان، أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين ملثمين يحرقون أحد البنوك، بينما اشتبك آخرون مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه.
ووفقا لشهود ومقاطع مصورة على الإنترنت جرى إحراق بعض السيارات وسعت مجموعة من المحتجين لاقتحام سوق رئيسية.
وإلى الجنوب في تيزنيت، قال شهود لرويترز إن عشرات المحتجين رشقوا أفراد إنفاذ القانون بالحجارة أثناء محاولتهم تفريق مسيرة.
وهتف المتظاهرون لفترة وجيزة بشعارات من بينها "الشعب يريد إنهاء الفساد".
وفي وجدة، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بإصابة متظاهر بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة تابعة لقوات الأمن.
وفي الرباط، أفاد شاهد لرويترز بأن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان أثناء محاولتهم البدء في ترديد شعارات في حي مكتظ بالسكان.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السلطات أطلقت سراح 37 شابا بكفالة على ذمة التحقيقات.
وندد حكيم سايكوك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، بالاعتقالات باعتبارها غير دستورية.
أخبار دولية
شبابية
المغرب
تتحول
أعمال
يومها
الرابع
التالي
تسعة قتلى على الأقل في أمطار غزيرة في منطقة أوديسا الأوكرانية
توقف العبارات والقطارات بسبب إضراب في اليونان احتجاجا على زيادة ساعات العمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-20
الرئاسة السورية تعلن تسلم نتائج التحقيق في أعمال عنف الساحل
أخبار دولية
2025-07-20
الرئاسة السورية تعلن تسلم نتائج التحقيق في أعمال عنف الساحل
0
أخبار دولية
2025-07-29
باريس تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية "أعمالا إرهابية"
أخبار دولية
2025-07-29
باريس تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية "أعمالا إرهابية"
0
آخر الأخبار
2025-07-29
أ.ف.ب: باريس تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أعمالا إرهابية
آخر الأخبار
2025-07-29
أ.ف.ب: باريس تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أعمالا إرهابية
0
فنّ
2025-08-14
ماغي بو غصن تسحر المتابعين بإطلالة شبابية عصرية... هكذا بدت! (صور)
فنّ
2025-08-14
ماغي بو غصن تسحر المتابعين بإطلالة شبابية عصرية... هكذا بدت! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي لن يسمح لروسيا بزرع "الشقاق" و"القلق في مجتمعاتنا
أخبار دولية
08:10
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي لن يسمح لروسيا بزرع "الشقاق" و"القلق في مجتمعاتنا
0
أخبار دولية
08:08
مصدر قريب من حماس يقول إن الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
أخبار دولية
08:08
مصدر قريب من حماس يقول إن الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
0
أخبار دولية
07:48
الوضع في محطة زابوريجيا النووية "تحت السيطرة"
أخبار دولية
07:48
الوضع في محطة زابوريجيا النووية "تحت السيطرة"
0
أخبار دولية
07:46
وزير الدفاع الإسرائيلي يوجّه "تحذيرا أخيرا" إلى سكان مدينة غزة لمغادرتها
أخبار دولية
07:46
وزير الدفاع الإسرائيلي يوجّه "تحذيرا أخيرا" إلى سكان مدينة غزة لمغادرتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
0
خبر عاجل
2025-09-28
سامي الجميل في احتفال حزب الكتائب بيوم الشارة الذهبية: كنا نناضل وفاءً للذين ماتوا وللمرة الأولى منذ 30 سنة نرى أن ثمة أمل حقيقي وانتقلنا إلى مرحلة جديدة مع قيادة ترفض وجود سلاح غير شرعي وتتخذ إجراءات وتفكك منظومة تنخر بمؤسساتنا
خبر عاجل
2025-09-28
سامي الجميل في احتفال حزب الكتائب بيوم الشارة الذهبية: كنا نناضل وفاءً للذين ماتوا وللمرة الأولى منذ 30 سنة نرى أن ثمة أمل حقيقي وانتقلنا إلى مرحلة جديدة مع قيادة ترفض وجود سلاح غير شرعي وتتخذ إجراءات وتفكك منظومة تنخر بمؤسساتنا
0
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
0
آخر الأخبار
07:52
البيت الأبيض: ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة
آخر الأخبار
07:52
البيت الأبيض: ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
0
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
0
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
0
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
2
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
3
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
4
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
5
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
6
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
7
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
8
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More