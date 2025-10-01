الأخبار
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
تسعة قتلى على الأقل في أمطار غزيرة في منطقة أوديسا الأوكرانية

أخبار دولية
2025-10-01 | 06:24
مشاهدات عالية
0min
تسعة قتلى على الأقل في أمطار غزيرة في منطقة أوديسا الأوكرانية

أدت أمطار غزيرة في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل، بحسب ما أفاد جهاز الطوارئ الأربعاء.

وقال رئيس بلدية أوديسا غينادي تروخانوف على تلغرام: "في سبع ساعات، هطلت على أوديسا كمية من الأمطار تعادل شهرين تقريبا من المتساقطات".

وأفاد جهاز الطوارئ في منشور منفصل "حتى الآن، لقي تسعة أشخاص حتفهم، من بينهم طفل".

وتضرب هذه العواصف الشديدة أوكرانيا فيما يتواصل القصف الروسي على البلاد بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من بدء الحرب.

وفي خيرسون  في جنوب أوكرانيا قُتل رجل صباح الأربعاء في هجوم روسي، بحسب الإدارة العسكرية المحلية.

وفي خاركيف في الشمال الشرقي، أفادت السلطات بوقوع قصف عنيف خلال الليل ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بينهم شرطي، بحسب الشرطة الوطنية.

أخبار دولية

الأقل

أمطار

غزيرة

منطقة

أوديسا

الأوكرانية

