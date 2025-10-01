الدنمارك تريد "ردا قويا جدا" على حرب روسيا "الهجينة"

دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إلى "رد قوي جدا" من أوروبا على "الحرب الهجينة" التي تشنها روسيا، لدى افتتاحها قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.وقالت فريدريكسن: "هناك بلد واحد على استعداد لتهديدنا، وهو روسيا، ونحن في حاجة إذا إلى رد قوي جدا"، بعدما حلقت مسيرات مجهولة المصدر مرارا فوق بلادها في الأيام الأخيرة.وأضافت متحدثة أمام الصحافيين:: "آمل أن يكون الجميع يقر الآن بأن هناك حربا هجينة. في بولندا يوما، وفي الدنمارك يوما آخر، والأسبوع التالي سنرى على الأرجح في مكان آخر عمليات تخريب أو مسيرات تحلق".وتابعت: "حين أنظر إلى أوروبا اليوم، أعتقد أننا نعيش أصعب وأخطر وضع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، داعية الأوروبيين إلى إعادة التسلح والابتكار في مجال الدفاع.