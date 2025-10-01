قصف إسرائيلي مكثّف على غزة وحماس تدرس خطة ترامب للسلام

هزّ القصف الإسرائيلي المكثّف مدينة غزة الأربعاء، في وقت تواصل حركة حماس دراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء عامين من الحرب في القطاع الفلسطيني.



ويأتي هذا غداة منح ترامب الحركة الفلسطينية مهلة "ثلاثة أو أربعة أيام" لقبول خطته التي حظيت بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، متوعّدا الحركة بمصير قاتم في حال الرفض.



وتنصّ خطة ترامب التي كشف عنها الاثنين على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.



وتتألف من عشرين بندا منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.



وذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود الخطة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.



وقال مسؤول فلسطيني قريب من حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".