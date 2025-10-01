الصليب الأحمر يقول إنه مرغم على تعليق عمله بمدينة غزة جراء العمليات العسكرية

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء ان تصعيد العمليات العسكرية في مدينة غزة أجبرها على تعليق عملها مؤقتا، محذّرة من أن "عشرات آلاف السكان" الذين ما زالوا في المدينة "يواجهون ظروفا إنسانية مروعّة".



وجاء في بيان اللجنة "أجبر تصعيد العمليات العسكرية في مدينة غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعليق عملها مؤقتا في مقرّها بمدينة غزة ونقل موظفيها إلى مكاتبها في جنوب قطاع غزة لضمان سلامتهم واستمرارية عملهم".