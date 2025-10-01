وزير الدفاع الإسرائيلي يوجّه "تحذيرا أخيرا" إلى سكان مدينة غزة لمغادرتها



قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء إن الجيش سيحكم الطوق الأمني حول مدينة غزة، موجها "تحذيرا أخيرا" إلى سكانها لمغادرتها نحو الجنوب.



وأضاف يسرائيل كاتس في بيان نُشر عبر وسائل إعلام إسرائيلية "هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتحرك جنوبا وترك عناصر حماس معزولين داخل مدينة غزة" مضيفا "من يبقى في غزة سيُعتبر من الإرهابيين وداعمي الإرهاب".

