الوضع في محطة زابوريجيا النووية "تحت السيطرة"

قالت الشركة الروسية المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، إن الوضع في الموقع "تحت السيطرة"، بعدما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليوم السابق من أن الوضع "حرج" في المنشأة المتوقفة عن العمل منذ الأسبوع الماضي بعدما فصلتها موسكو عن الكهرباء.



وقالت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي "الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت السيطرة"، مشيرة إلى أن لديها ما يكفي من الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية.