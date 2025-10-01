الأخبار
مصدر قريب من حماس يقول إن الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
أخبار دولية
2025-10-01 | 08:08
مصدر قريب من حماس يقول إن الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
ذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة، وبينها بند نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".
وأشار الى أن "المشاورات مكثّفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، (...) ومع الوسطاء"، موضحا أن أربعة لقاءات عقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين "في حضور مسؤولين أتراك".
وذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار".
وكانت قطر أعلنت أن محادثات ستجري مساء الثلاثاء في الدوحة مع حماس وتركيا ومصر، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي.
وتنصّ خطة دونالد ترامب التي كشف عنها الاثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.
آخر الأخبار
2025-09-30
أ.ف.ب: مصدر فلسطيني قريب من حماس يقول إن الحركة بدأت بدراسة خطة ترامب
2025-09-30
أ.ف.ب: مصدر فلسطيني قريب من حماس يقول إن الحركة بدأت بدراسة خطة ترامب
خبر عاجل
2025-09-29
هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون عن قطر ومصر سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي
2025-09-29
هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون عن قطر ومصر سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي
خبر عاجل
2025-09-29
ترامب: خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنى حماس العسكرية
2025-09-29
ترامب: خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنى حماس العسكرية
خبر عاجل
2025-09-09
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
2025-09-09
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
أخبار دولية
10:02
إغلاق حكومي أميركي بعد فشل الكونغرس في الاتفاق على الموازنة
10:02
إغلاق حكومي أميركي بعد فشل الكونغرس في الاتفاق على الموازنة
أخبار دولية
09:41
خدمة الإنترنت والاتصالات عادت في جنوب أفغانستان
09:41
خدمة الإنترنت والاتصالات عادت في جنوب أفغانستان
أخبار دولية
09:15
الولايات المتحدة تتعهد ضمان أمن قطر بعد الضربة الاسرائيلية
09:15
الولايات المتحدة تتعهد ضمان أمن قطر بعد الضربة الاسرائيلية
أخبار دولية
09:05
ايران توافق على قانون يشدد العقوبة على اي متعاون مع اسرائيل
09:05
ايران توافق على قانون يشدد العقوبة على اي متعاون مع اسرائيل
أخبار لبنان
03:26
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
03:26
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
آخر الأخبار
2025-09-30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيا ستنضم اليوم الثلاثاء إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة
2025-09-30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيا ستنضم اليوم الثلاثاء إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة
خبر عاجل
2025-08-14
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
2025-08-14
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
آخر الأخبار
2025-09-18
الجيش الإسرائيلي: بلاغ عن إطلاق نار عند معبر اللنبي في غور الأردن والتفاصيل قيد التحقيق
2025-09-18
الجيش الإسرائيلي: بلاغ عن إطلاق نار عند معبر اللنبي في غور الأردن والتفاصيل قيد التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
موضة وجمال
16:05
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
16:05
سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)
