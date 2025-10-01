فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي لن يسمح لروسيا بزرع "الشقاق" و"القلق في مجتمعاتنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن أن التكتل لن يسمح لروسيا بزرع "الشقاق والقلق في مجتمعاتنا".



وقالت فون دير لايين للصحافيين "لدينا مسيّرات في بولندا، واجهنا اختراقا للمجال الجوي الإستوني"، مشددة على أن روسيا تسعى إلى "اختبارنا" لكن "أيضا إلى زرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا. لن نسمح بحصول ذلك"، على ما نقلت"فرانس برس".