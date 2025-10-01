ايران توافق على قانون يشدد العقوبة على اي متعاون مع اسرائيل

اقرت ايران الأربعاء مشروع قانون يُشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة، لكن دخوله حيز التنفيذ يتطلب توقيع الرئيس مسعود بزشكيان عليه خلال خمسة أيام.



عُرض مشروع القانون على البرلمان في 23 حزيران، في وقت كانت إيران تخوض حربا مع إسرائيل استمرت 12 يوما، وفي أعقاب القصف الأميركي على عدة مواقع نووية إيرانية.



وأوقفت إيران خلال الحرب التي اندلعت مع شن إسرائيل هجوما مفاجئا، العديد من الأشخاص بشبهة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.



وأعلن مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، أنه تم إقرار النص الذي يقضي بـ "تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية".



وإلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لم يحدد مجلس صيانة الدستور الدول "المعادية" الأخرى التي "يعاقب على تقديم المساعدة عمدا لها باعتبارها إفسادا في الأرض"، وهي من أخطر التهم ويحكم عليها في إيران بالإعدام، بحسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا).