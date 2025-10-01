وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت عددًا من الأفراد والكيانات من إيران والصين وذلك بموجب تصنيف منع الانتشار النووي.