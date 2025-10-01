36 قتيلا وأكثر من 200 جريح في انهيار سقالة على كنيسة بإثيوبيا

أعلنت قناة فانا الإذاعية الحكومية الأربعاء مقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 إثر انهيار سقالة موقتة على كنيسة في إثيوبيا.



وكانت حصيلة سابقة نشرتها قناة أخرى حكومية أشارت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 55 آخرين.



وأفادت فانا بأن "36 شخصا لقوا حتفهم إثر انهيار سقالة خشب أثناء أعمال بناء في كنيسة أريرتي" على بعد حوالى 70 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا مضيفة أن "أكثر من 200 شخص أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى أريرتي".



ونقلت فانا عن قائد شرطة المنطقة أحمد جبيهو قوله أن عدد القتلى "مرشح للارتفاع".



وأضاف أن "الحادث وقع أثناء زيارة الحجاج لموقع بناء الكنيسة".

