ممثلو ادعاء ألمان: السلطات ألقت القبض على ثلاثة أجانب يشتبه في انتمائهم لحماس

ألقت السلطات الالمانية القبض على ثلاثة أجانب يشتبه في انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق ما افاد ممثلو ادعاء المان.



واعربوا عن اعتقادهم بأن المشتبه بهم كانوا يعدون لارتكاب أعمال عنف خطيرة في البلاد.

وذكر ممثلو الادعاء أنهم يشتبهون في تورط الرجال الثلاثة في شراء أسلحة نارية وذخيرة لحماس لاستخدامها في عمليات اغتيال تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.



