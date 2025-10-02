نائبة أوروبية مشاركة في أسطول الصمود تتّهم إسرائيل بتوقيف "مئات الأشخاص" بصورة "غير قانونية" و"تعسفيا"

اتّهمت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته إسرائيل في خلال توجّهه إلى غزة محمّلا مساعدات، بتوقيف "مئات الأشخاص" بصورة "غير قانونية" و"تعسفيا".



وجاء في منشور للنائبة على "إكس": "مئات المدنيين والنشطاء الإنسانيين والسلميين المتواجدين على متن أسطول الصمود العالمي تم اعتقالهم بصورة غير قانونية واحتجازهم تعسفيا من جانب إسرائيل".