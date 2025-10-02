البيت الأبيض يحذّر من تسريح "وشيك" لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي

تعثّرت جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية موقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترامب والديموقراطيين، في حين حذّر البيت الأبيض من عمليات تسريح "وشيكة" لموظّفين حكوميين.



وحذّرت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت من أن البيت الأبيض "يعمل مع وكالات على نطاق واسع لتحديد أين يمكن إجراء اقتطاعات. وقالت: "نعتقد أنّ عمليات التسريح وشيكة".



وقال ترامب للصحافيين: "سنسرّح عددا كبيرا من الأشخاص.. هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".



وأعلنت سفارات أميركية عدة على "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي".

