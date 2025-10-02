الأخبار
البيت الأبيض يحذّر من تسريح "وشيك" لموظفين حكوميين بسبب الشلل الفدرالي
أخبار دولية
2025-10-02 | 00:42
تعثّرت جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية موقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترامب والديموقراطيين، في حين حذّر البيت الأبيض من عمليات تسريح "وشيكة" لموظّفين حكوميين.
وحذّرت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت من أن البيت الأبيض "يعمل مع وكالات على نطاق واسع لتحديد أين يمكن إجراء اقتطاعات. وقالت: "نعتقد أنّ عمليات التسريح وشيكة".
وقال ترامب للصحافيين: "سنسرّح عددا كبيرا من الأشخاص.. هم ديموقراطيون، وسيكونون ديموقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".
وأعلنت سفارات أميركية عدة على "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي".
أخبار دولية
الأبيض
يحذّر
تسريح
"وشيك"
لموظفين
حكوميين
الشلل
الفدرالي
آخر الأخبار
2025-09-09
البيت الأبيض: طُلب من ويتكوف إبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك
أخبار دولية
2025-07-11
وزارة الخارجية الأميركية: تسريح أكثر من 1350 موظفًا من العاملين في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-08-28
البيت الأبيض: ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف
أخبار دولية
2025-09-30
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
04:24
الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أفراد طاقم ناقلة يُشتبه انتمائها لأسطول الظل الروسي
أخبار دولية
03:55
بريطانيا "قلقة للغاية" من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
أخبار دولية
03:44
أستراليا على علم باحتجاز القوات الإسرائيلية لأشخاص على متن أسطول المساعدات لغزة
أخبار دولية
03:41
إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة
أخبار لبنان
2025-08-11
وزارة المالية حولّت إلى مصرف لبنان المنحة المالية عن تموز
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
اكتشاف جديد يثير الجدل... هذا ما وجدته ناسا على كوكب المريخ
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-05
الـLBCI ترافق وزير الأشغال في جولة مفاجأة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
