كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول الصمود

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية "جريمة دولية" باعتراضها أسطول مساعدات متّجها إلى قطاع غزة.



وقال بيترو إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين أثناء إبحارهما في "المياه الدولية"، مطالبا إياها بـ"إطلاق سراحهما فورا".



وشدّد بيترو في بيان على رفضه "أيّ عمل يمسّ بالسلامة الجسدية للمواطنين الكولومبيين في الخارج أو حريته أو بحقوق الإنسان".



وفي بيانه أعلن الرئيس الكولومبي أيضا أنه قرّر إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل على الفور".