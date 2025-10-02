مجموعة السبع ستتخذ إجراءات بحق الجهات التي تستمر في شراء النفط الروسي

تعهد وزراء مال دول مجموعة السبع اتخاذ تدابير بحق الجهات التي تستمر في زيادة مشترياتها من النفط الروسي.وفي بيان صدر عقب اجتماع افتراضي، اتفق مسؤولون من الدول السبع التي تعد من الأقوى اقتصاديًا، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، على أن الوقت حان "لتشديد الضغط على صادرات النفط الروسية".وسيؤثر هذا سلبًا على الإيرادات التي تحتاج إليها موسكو للحرب.وقال الوزراء في بيان مشترك: "سنستهدف من يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا، ومن يسهّلون التحايل".وأضافوا أنهم اتفقوا على أهمية التدابير التجارية بما فيها الرسوم الجمركية وحظر الاستيراد أو التصدير، في الجهود الرامية إلى قطع الإيرادات الروسية.كما تفكر الدول "جديًا في فرض تدابير تجارية وقيود أخرى على الدول والكيانات التي تساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك المنتجات المُكررة المستخرجة من النفط الروسي".