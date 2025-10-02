ركاب أسطول المساعدات المتجه لغزة سيرحلون إلى أوروبا بعد وصولهم إلى إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستُرحِّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.وجاء في بيان الوزارة على منصة إكس "ركاب حماس-الصمود على يخوتهم وهم في طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة"، وذلك بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن أسطول المساعدات المتّجه إلى غزة.