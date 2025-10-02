أستراليا على علم باحتجاز القوات الإسرائيلية لأشخاص على متن أسطول المساعدات لغزة

أعلنت أستراليا أنها على علم بتقارير عن "اعتقالات" نفذتها القوات الإسرائيلية على متن أسطول الصمود العالمي الذي يحمل ناشطين أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة، وأنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها الذين كانوا على متنه.وقالت وزارة الخارجية في بيان لرويترز: "تدعو أستراليا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين معاملة إنسانية".