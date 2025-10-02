بريطانيا "قلقة للغاية" من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

عبّرت وزارة الخارجية البريطانية عن "قلقها البالغ" إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة، مشيىة الى أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن.



وقالت الوزارة في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء وضع أسطول الصمود، ونحن على اتصال بعائلات عدد من المواطنين البريطانيين المشاركين فيه".



وأضافت: "يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض لإيصالها بأمان إلى غزة".



وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع إكس أن عدة سفن "أُوقفت بأمان" وأن ركابها "نُقلوا" إلى ميناء إسرائيلي.