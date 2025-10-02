الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أفراد طاقم ناقلة يُشتبه انتمائها لأسطول الظل الروسي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عبر منصة "إكس"، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على اثنين من أفراد طاقم ناقلة يُشتبه في انتمائها لأسطول الظل الروسي، وذلك بعد أن صعدت البحرية الفرنسية على متن السفينة في مطلع الأسبوع.وجاء القبض عليهما بناء على طلب من ممثل الادعاء في بريست، حيث يتولى مكتبه التحقيق في القضية المتعلقة بالسفينة الراسية حاليا قبالة سواحل غرب فرنسا.ويواجه طاقم السفينة اتهامات بعدم تقديم ما يثبت جنسية السفينة وعدم الامتثال للأوامر.