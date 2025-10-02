رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه لغزة

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أنه جرى إبلاغه باحتجاز القوات الإسرائيلية 23 ماليزيًا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.وأوضح أنور، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيطلب مساعدة قادة الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، بمن بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لضمان إطلاقهم.