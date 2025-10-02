الأخبار
رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه لغزة
أخبار دولية
2025-10-02 | 05:00
رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه لغزة
أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أنه جرى إبلاغه باحتجاز القوات الإسرائيلية 23 ماليزيًا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.
وأوضح أنور، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيطلب مساعدة قادة الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، بمن بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لضمان إطلاقهم.
رئيس جنوب أفريقيا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي جريمة خطيرة بحق التضامن
الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أفراد طاقم ناقلة يُشتبه انتمائها لأسطول الظل الروسي
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
02:44
ركاب أسطول المساعدات المتجه لغزة سيرحلون إلى أوروبا بعد وصولهم إلى إسرائيل
أخبار دولية
02:44
ركاب أسطول المساعدات المتجه لغزة سيرحلون إلى أوروبا بعد وصولهم إلى إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-09-09
أسطول مساعدات متّجه لغزة يؤكّد تعرّض أحد قواربه لضربة جوية وتونس تنفي
أخبار دولية
2025-09-09
أسطول مساعدات متّجه لغزة يؤكّد تعرّض أحد قواربه لضربة جوية وتونس تنفي
0
أخبار دولية
03:44
أستراليا على علم باحتجاز القوات الإسرائيلية لأشخاص على متن أسطول المساعدات لغزة
أخبار دولية
03:44
أستراليا على علم باحتجاز القوات الإسرائيلية لأشخاص على متن أسطول المساعدات لغزة
0
آخر الأخبار
14:22
وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل أكدت لي أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة
آخر الأخبار
14:22
وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل أكدت لي أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة
0
أخبار دولية
07:49
ألمانيا لإسرائيل: لضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ
أخبار دولية
07:49
ألمانيا لإسرائيل: لضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ
0
أخبار دولية
06:39
الكهرباء تعود إلى موقع تشيرنوبيل بعد القصف الروسي
أخبار دولية
06:39
الكهرباء تعود إلى موقع تشيرنوبيل بعد القصف الروسي
0
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية الروسية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية الروسية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني
0
أخبار دولية
06:03
ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي
أخبار دولية
06:03
ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
فنّ
2025-09-29
"تزوجت أميرة ديزني حقيقية"... بيني بلانكو ينشر صورة حميمة تجمعه بسيلينا غوميز بعد حفل زفافهما
فنّ
2025-09-29
"تزوجت أميرة ديزني حقيقية"... بيني بلانكو ينشر صورة حميمة تجمعه بسيلينا غوميز بعد حفل زفافهما
0
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-08-20
تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...
أمن وقضاء
2025-08-20
تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...
0
آخر الأخبار
06:53
الخارجية الإسرائيلية: وضع المشاركين في أسطول مساعدات غزة جيد وفي طريقهم لإسرائيل وسيتم من هناك ترحيلهم إلى أوروبا
آخر الأخبار
06:53
الخارجية الإسرائيلية: وضع المشاركين في أسطول مساعدات غزة جيد وفي طريقهم لإسرائيل وسيتم من هناك ترحيلهم إلى أوروبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
أخبار لبنان
03:22
مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...
0
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
13:58
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد
1
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
11:41
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
2
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
موضة وجمال
09:56
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
3
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
4
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات
5
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
6
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
خبر عاجل
11:12
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة
8
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
