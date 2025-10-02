الأخبار
رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه لغزة

أخبار دولية
2025-10-02 | 05:00
رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه لغزة
رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه لغزة

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أنه جرى إبلاغه باحتجاز القوات الإسرائيلية 23 ماليزيًا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.
 
وأوضح أنور، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيطلب مساعدة قادة الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، بمن بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لضمان إطلاقهم.
 

أخبار دولية

وزراء

ماليزيا:

إسرائيل

تحتجز

ماليزيا

كانوا

أسطول

المساعدات

المتجه

LBCI
أخبار دولية
02:44

ركاب أسطول المساعدات المتجه لغزة سيرحلون إلى أوروبا بعد وصولهم إلى إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

أسطول مساعدات متّجه لغزة يؤكّد تعرّض أحد قواربه لضربة جوية وتونس تنفي

LBCI
أخبار دولية
03:44

أستراليا على علم باحتجاز القوات الإسرائيلية لأشخاص على متن أسطول المساعدات لغزة

LBCI
آخر الأخبار
14:22

وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل أكدت لي أن قواتها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة

LBCI
أخبار دولية
07:49

ألمانيا لإسرائيل: لضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ

LBCI
أخبار دولية
06:39

الكهرباء تعود إلى موقع تشيرنوبيل بعد القصف الروسي

LBCI
أخبار دولية
06:31

وزارة الخارجية الروسية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني

LBCI
أخبار دولية
06:03

ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي

LBCI
فنّ
2025-09-29

"تزوجت أميرة ديزني حقيقية"... بيني بلانكو ينشر صورة حميمة تجمعه بسيلينا غوميز بعد حفل زفافهما

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-20

تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...

LBCI
آخر الأخبار
06:53

الخارجية الإسرائيلية: وضع المشاركين في أسطول مساعدات غزة جيد وفي طريقهم لإسرائيل وسيتم من هناك ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:12

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

