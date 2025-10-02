الكهرباء تعود إلى موقع تشيرنوبيل بعد القصف الروسي

عادت الأوضاع إلى طبيعتها في محطة تشيرنوبيل النووية التي دُمّرت في كارثة عام 1986، بعد انقطاع للتيار الكهربائي تسبّب به قصف روسي في محيطها، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية لوكالة فرانس برس.وقالت كييف إن ضربة بطائرات مسيّرة روسية استهدفت منشأة كهربائية الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع استمر أكثر من ثلاث ساعات وأثر خاصة على الهيكل المعدني العازل الذي يغطي المفاعل المتضرر ويحتوي على عناصر شديدة الإشعاع.وأكدت أن الحادث لم يؤدّ إلى أي تسرّب نووي.وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة أن "كل شيء يعمل بشكل طبيعي اليوم"، فيما أكد متحدث باسم إدارة المنطقة المحظورة المحيطة بالمحطة في دائرة قطرها 30 كيلومترًا، أن "إمدادات الكهرباء أُعيدت والموقع يعمل كالعادة".