الخارجية الإسرائيلية: "استفزاز" أسطول مساعدات غزة انتهى

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن وضع المشاركين في أسطول مساعدات غزة جيد وأنهم في طريقهم لإسرائيل حيث سيتم ترحيلهم إلى أوروبا.

وأشارت الى أن سفينة واحدة فقط لا تزال بعيدة، محذرةً من محاولة انتهاكها حصار غزة، حيث سيتم اعتراضها.

وقالت عبر منصة "إكس": انتهاء "استفزاز" أسطول مساعدات غزة.