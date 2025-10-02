الجيش الروسيّ: تبادل كل من موسكو وكييف 185 أسير حرب

أعلنت موسكو تبادل كل من روسيا وأوكرانيا 185 أسير حرب، مع العلم أن تبادل الأسرى من المجالات القليلة جدا التي يتعاون البلدان بشأنها مع مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على بدء الحرب.



وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام: "أعيد 185 عسكريًا روسيا إلى البلاد انطلاقا من أراضي سيطرة نظام كييف.

في المقابل، تم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".



وأشارت إلى تسلّم موسكو أيضا عشرين مدنيًا.