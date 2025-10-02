ميلوني تنتقد مجددا أسطول المساعدات إلى غزة بعد اعتقال 22 إيطاليا من أفراده



أعلنت إيطاليا الخميس أن إسرائيل احتجزت 22 من مواطنيها كانوا على متن أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزة، فيما كررت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني انتقادها لمحاولتهم الوصول إلى القطاع المحاصر.



وقالت ميلوني للصحافيين خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في الدنمارك "واضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان عودة هؤلاء الأشخاص إلى إيطاليا في أقرب وقت".



لكنها أضافت "ما زلت أعتقد أن كل هذا لا يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني".



وفي وقت سابق صرّح وزير الخارجية أنتونيو تاياني أمام البرلمان بأن إسرائيل احتجزت 22 إيطالياً، وأنهم، على حد علمه، في حالة جيدة.



وقال "أشعر بالارتياح لملاحظة (..) أنه حتى هذه اللحظة، لم تُسجل أي أعمال عنف أو تعقيدات في العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية".



وشارك عضوان في البرلمان الإيطالي وعضوان إيطاليان في البرلمان الأوروبي في أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

